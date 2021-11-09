Инфекционист Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19

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Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.
Инфекционист Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19
  • Reuters

«В среднем инкубационный период сейчас длится 5—7 дней. А длительность заболевания — смотря что считать. Когда человек перестал быть заразным или когда у него пропала клиническая картина? От нескольких дней до нескольких месяцев. В зависимости от лечения, наблюдения, обращения к врачам», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также имеет значение, вакцинирован ли человек. Как отметил эксперт, привитые болеют в течение меньшего периода.

Малышев добавил, что карантин снимают после отрицательного ПЦР-теста.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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