В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Омской области зафиксировали 584 случая COVID-19 за сутки.
В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 102 802. По данным оперштаба, выздоровели 79 640 человек, в том числе 453 — за минувшие 24 часа.

Первую прививку от коронавируса сделали 776 406 жителей области, оба компонента получили 571 853.

В целом в России за сутки выявили 38 058 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.

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