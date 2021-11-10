В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксировали 584 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 102 802. По данным оперштаба, выздоровели 79 640 человек, в том числе 453 — за минувшие 24 часа.

Первую прививку от коронавируса сделали 776 406 жителей области, оба компонента получили 571 853.

В целом в России за сутки выявили 38 058 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал об особенностях протекания COVID-19.