Диетолог Дюваль назвала не рекомендованные людям старше 50 лет продукты

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что людям после 50 лет нужно пересмотреть свой рацион питания и исключить из него многие вредные продукты.
Диетолог Дюваль назвала не рекомендованные людям старше 50 лет продукты
  • РИА Новости

В частности, это жареная и жирная пища, а также алкогольные напитки.

«Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мёд или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок», — объяснила Дюваль в беседе с Nation News.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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