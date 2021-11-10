Диетолог Дюваль назвала не рекомендованные людям старше 50 лет продукты
- РИА Новости
В частности, это жареная и жирная пища, а также алкогольные напитки.
«Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мёд или сироп топинамбура. В рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок», — объяснила Дюваль в беседе с Nation News.
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