Диетолог Мелехина рассказала о достоинствах смузи перед свежевыжатым соком

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Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина заявила, что цельный фрукт или овощ полезнее для организма, чем свежевыжатый сок.
Диетолог Мелехина рассказала о достоинствах смузи перед свежевыжатым соком
  • РИА Новости

Приверженцы здорового образа жизни, отказывающиеся от цельных фруктов и овощей в пользу соков, теряют много полезных пищевых волокон, улучшающих пищеварение, сказала она в эфире радио Sputnik.

«Одно из самых ценных, что есть в овощах и фруктах, — это пищевые волокна. При выдавливании сока мы их выкидываем вместе со жмыхом. В итоге мы пьём водичку с витаминами, минералами и фруктозой. Если хочется чего-то жидкого и полезного из овощей и фруктов, то я скорее порекомендую смузи, чем соки», — объяснила Мелехина.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

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