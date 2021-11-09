Диетолог Жаровская рассказала об особенностях интервального голодания

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Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что интервальное голодание с периодами воздержания от пищи до 16 часов, подходит немногим.
Диетолог Жаровская рассказала об особенностях интервального голодания
  • Pixabay

«Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдёт такой метод питания, но это только 20—30% людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе», — уточнила она в эфире радио Sputnik.

У других людей интервальное голодание может вызвать проблемы со здоровьем, предупредила врач.

В частности, по словам Жаровской, большие перерывы между приёмами пищи приводят к застаиванию желчи и повышению риска камнеобразования.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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