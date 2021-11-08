В Брянской области снизились темпы роста заболеваемости COVID-19

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Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Брянской области в период нерабочих дней снизились до 5,9%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области снизились темпы роста заболеваемости COVID-19
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

«Мы видим, что за эти семь дней, что был введён локдаун на территории России, в Брянской области темпы роста заболеваемости снизились до 5,9%, хотя до этого было 15,8%», — заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», фрагмент он опубликовал в своём Instagram.

По его словам, область выходит на плато, а ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Он добавил, что на данный момент в регионе госпитализировано 2099 человек.

Ранее стало известно, что власти Воронежской области вводят систему QR-кодов при посещении всех общественных мест.

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