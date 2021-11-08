В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AP
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе переболели 146 100 жителей.
Также стало известно, что отделения в шести больницах Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В частности, речь идёт о четвёртом женском отделении психиатрической больницы №2 Нижнего Новгорода, хирургическом отделении Городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода и терапевтическом отделении Выксунской ЦРБ.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.