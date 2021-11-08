В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Самарской области зарегистрировали 1736 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 887 человек.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе переболели 146 100 жителей.

Также стало известно, что отделения в шести больницах Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В частности, речь идёт о четвёртом женском отделении психиатрической больницы №2 Нижнего Новгорода, хирургическом отделении Городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода и терапевтическом отделении Выксунской ЦРБ.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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