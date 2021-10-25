Вирусолог Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников

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Вирусолог Евгений Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.
Вирусолог Тимаков дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников
  • РИА Новости

«Мои прогнозы пока остаются прежними — вероятнее всего, к середине декабря начнётся спад заболеваемости, стабилизация ситуации. Я надеюсь, что новогодние праздники мы проведём в привычном режиме», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это может произойти при условии, что необходимые меры защиты будут неукоснительно соблюдаться.

Как отметил Тимаков, к нему поступает очень много звонков, пациенты приходят на консультации. Они спрашивают о прививках, о том, как правильно себя вести.

«Люди готовы вакцинироваться», — заключил вирусолог.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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