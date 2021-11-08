В Воронежской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест

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Власти Воронежской области вводят систему QR-кодов при посещении всех общественных мест, сообщило областное правительство.
В Воронежской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест
  • AP

«При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», — говорится в сообщении.

Документ должен подтверждать вакцинацию или перенесение COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Также в школах Воронежской области вводят масочный режим.

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