В Воронежской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест
- AP
«При посещении торговых центров и всех предприятий сферы услуг посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код на электронном или бумажном носителе», — говорится в сообщении.
Документ должен подтверждать вакцинацию или перенесение COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.
Также в школах Воронежской области вводят масочный режим.