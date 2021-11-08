В школах Воронежской области вводят масочный режим
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- РИА Новости
«Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение», — говорится в заявлении в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что решение о продлении масочного режима будет зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масочный режим продолжит действовать на территории региона.