В школах Воронежской области вводят масочный режим

Масочный режим вводят в школах Воронежской области для учеников и работников этих образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования, науки и молодёжной политики региона.

«Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение», — говорится в заявлении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что решение о продлении масочного режима будет зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масочный режим продолжит действовать на территории региона.