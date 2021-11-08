В школах Воронежской области вводят масочный режим

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Масочный режим вводят в школах Воронежской области для учеников и работников этих образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования, науки и молодёжной политики региона.
В школах Воронежской области вводят масочный режим
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение», — говорится в заявлении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что решение о продлении масочного режима будет зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что масочный режим продолжит действовать на территории региона.

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