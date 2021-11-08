В Подмосковье рассказали о действующих ограничениях по COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёва рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которые продолжат действовать в Подмосковье с 8 ноября.

«С 08 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для (невакцинированных. — RT) жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий будет возможно только для гостей, имеющих QR-код о вакцинации.

Отмечается, что в случае отсутствия у людей QR-кода, допускаются массовые собрание до 50 человек в закрытых помещениях и до 500 — на открытом воздухе.

Работодатели должны перевести на дистанционный режим работы 20% сотрудников, а также обеспечить вакцинацию до 80% работников.

Сохраняется обязательный масочный режим.

Ранее Воробьёв сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить