В Подмосковье рассказали о действующих ограничениях по COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёва рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которые продолжат действовать в Подмосковье с 8 ноября.

«С 08 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для (невакцинированных. — RT) жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий будет возможно только для гостей, имеющих QR-код о вакцинации.

Отмечается, что в случае отсутствия у людей QR-кода, допускаются массовые собрание до 50 человек в закрытых помещениях и до 500 — на открытом воздухе.

Работодатели должны перевести на дистанционный режим работы 20% сотрудников, а также обеспечить вакцинацию до 80% работников.



Сохраняется обязательный масочный режим.

Ранее Воробьёв сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19.