Инфекционист Тимаков высказался об уровне антител, необходимом для защиты от COVID-19

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Инфекционист, вакцинолог, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков высказался об уровне антител, необходимом для защиты от COVID-19.
Инфекционист Тимаков высказался об уровне антител, необходимом для защиты от COVID-19
  • AP

«Исследования по определению защитного уровня антител проводятся регулярно в ходе пандемии, и они первоначально показывали, что для исходных вариантов коронавируса было достаточно уровня титров антител в 50 BAU на миллилитр. Затем, с появлением варианта «альфа», было определено, что антител должно быть как минимум в полтора раза больше», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, теперь прошли дополнительные исследования, показавшие, что если уровень антител превышает 300 BAU на миллилитр, то человек может быть защищён от тяжёлого заболевания COVID-19, а если уровень превышает 500 BAU на миллилитр, то человек может быть «гарантированно» защищён от коронавируса.

Как подчеркнул Тимков, уровень антител не будет держаться на одном уровне в течение всей жизни.

«На пике подъёма заболеваемости мы говорим о гарантированном уровне защиты для того, чтобы человек с титром антител выше 300 BAU на миллилитр мог, так сказать, морально расслабиться. Это положительно повлияет на его психологическое состояние. А вот тем, у кого титр антител меньше, стоит задуматься о ревакцинации или первичной вакцинации, если речь идёт о переболевших», — пояснил он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Известиями» заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от коронавирусного штамма «дельта».

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