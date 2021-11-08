Минздрав России разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от COVID-19

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Минздрав России разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 V-01.
Минздрав России разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от COVID-19
  • AP

«Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше», — отмечается в реестре разрешений на проведение исследований Минздрава.

Отмечается, что в исследованиях примут участие 5,5 тыс. добровольцев, окончание работы намечено на 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что в Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для детей.

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