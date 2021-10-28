Власти Москвы рассказали о первом этапе исследования «Спутник V» для детей

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В Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для детей. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте от 12 до 17 лет.
Власти Москвы рассказали о первом этапе исследования «Спутник V» для детей
  • AP

Как сообщает РИА Новости, оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. 

В пресс-службе мэра Москвы заявили, что «результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1—2-й фазы».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.

Согласно данным на 28 октября, за сутки в России выявили 40 096 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции.

Также Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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