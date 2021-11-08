Диетолог Круглова рассказала о правилах питания при варикозе

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о правилах питания при варикозном расширении вен.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в подобных ситуациях пациентам желательно употреблять больше продуктов, содержащих витамин С.

«В квашеной капусте хорошо сохраняется витамин С. Ещё он есть в цитрусовых, яблоках, различных напитках из ягод, например из брусники, клюквы. Тем более если они не подвергаются термическому воздействию, а просто отжимается сок», — сообщила Круглова.

В то же время, по её словам, от сладкого и солёного желательно отказаться. Как отметила врач, стандартная норма соли — пять-шесть граммов в день.

«Сахар, который мы сами добавляли, мы можем посчитать. В чайной ложке содержится 5 граммов сахара. В промышленных продуктах тоже иногда указывается, сколько в них сахара и сахарозы, — это и есть тот добавленный сахар, который важно учитывать», — добавила Круглова.

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