Диетолог Круглова рассказала о правилах питания при варикозе
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в подобных ситуациях пациентам желательно употреблять больше продуктов, содержащих витамин С.
«В квашеной капусте хорошо сохраняется витамин С. Ещё он есть в цитрусовых, яблоках, различных напитках из ягод, например из брусники, клюквы. Тем более если они не подвергаются термическому воздействию, а просто отжимается сок», — сообщила Круглова.
В то же время, по её словам, от сладкого и солёного желательно отказаться. Как отметила врач, стандартная норма соли — пять-шесть граммов в день.
«Сахар, который мы сами добавляли, мы можем посчитать. В чайной ложке содержится 5 граммов сахара. В промышленных продуктах тоже иногда указывается, сколько в них сахара и сахарозы, — это и есть тот добавленный сахар, который важно учитывать», — добавила Круглова.
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