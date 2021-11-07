Суд арестовал второго обвиняемого в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Щербинский районный суд принял решение арестовать до 5 января 2022 года второго из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 17-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — говорится в заявлении в Telegram.

В прокуратуре отметили, что именно он нанёс удар несовершеннолетнему потерпевшему.

Ранее суд арестовал первого фигуранта дела о нападении на мужчину в Новой Москве.

Как сообщили в СК, четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Подробности происшествия — в материале RT.