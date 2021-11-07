Суд арестовал второго обвиняемого в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве
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- РИА Новости
«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 17-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — говорится в заявлении в Telegram.
В прокуратуре отметили, что именно он нанёс удар несовершеннолетнему потерпевшему.
Ранее суд арестовал первого фигуранта дела о нападении на мужчину в Новой Москве.
Как сообщили в СК, четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
Подробности происшествия — в материале RT.