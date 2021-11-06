Проверят на причастность к другим преступлениям: что известно о задержанных после драки в Новой Москве

В МВД сообщили подробности о задержанных после нападения на мужчину с ребёнком в одном из районов Новой Москвы. Как заявили в ведомстве, они были официально трудоустроены разнорабочими. Как отметили ранее в УВД по ТиНАО, подозреваемые — трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2002 года рождения — уроженец ближнего зарубежья. Также правоохранители сообщали, что все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья. В СК заявили, что намерены проверить всех задержанных на причастность к другим преступлениям.

В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.

Заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук рассказал о возрасте задержанных.

«Четверо подозреваемых задержаны сотрудниками полиции в Москве. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения. Один мужчина 2002 года рождения — уроженец ближнего зарубежья», — сказал Ломанчук.

При этом, как сообщили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости, «все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство».

Подозреваемые были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», — сказал Васенин.

Напомним, что утром 5 ноября в СМИ появилась запись инцидента, который произошёл в одном из микрорайонов Новой Москвы. На ролик попал фрагмент потасовки, в ходе которой группа людей напала на мужчину с малолетним ребёнком. Впоследствии СК сообщил о начале расследования уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), которое возбудили по факту этих событий.

В СК подчеркнули, что своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Прокуратура Москвы, в свою очередь, 5 ноября сообщила, что мальчику четыре года. Ведомство также упомянуло, что, со слов отца, один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

По мере появления новых подробностей инцидента председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью «Покушение на убийство».

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Кроме того, СК заявил о намерениях проверить задержанных на причастность к совершению других преступлений. Уточняется, что с подозреваемыми были проведены очные ставки. Правоохранительные органы также провели обыски по местам их фактического проживания.

«С учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК России и направить в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», — говорится в заявлении СК.

Адвокат одного из задержанных, в свою очередь, заявил, что его подзащитный отвергает данные об использовании ножа в драке.

«Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никакого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», — цитирует ТАСС адвоката Романа Масютенко.

Он добавил, что его подзащитный вину в предъявленном обвинении не признаёт: «Был произведён отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, что есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной».

«Специально задели, ударили по щеке»

Вместе с тем сам отец ребёнка заявил МВД, что конфликт произошёл после того, как один из задержанных специально задел ребёнка.

«Получилось, что его как-то задели, причём специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично», — рассказал отец ребёнка на записи, опубликованной МВД.

Он продолжил, отметив, что его товарищ начал защищаться, побежал за нападавшими, а те, в свою очередь, попытались от него скрыться. После этого, по словам мужчины, он «взял ребёнка в охапку» и пошёл домой.

«Но после этого невзначай встретились не доходя магазина, там вся основная драка началась. Кое-как спас себя и ребёнка, он сидел на шее. Максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня», — рассказал мужчина.

Товарищ мужчины, в свою очередь, сообщил, что отца ребёнка били пять или шесть человек, а тот в ответ предлагал нападавшим драться один на один.

«Но они постоянно прыгали со всех сторон, в голову били, наносили ему телесные повреждения», — сказал мужчина. Он также упомянул, что в ходе первой перепалки один из нападавших якобы воспользовался ножом, но промахнулся.