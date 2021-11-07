СК предъявил обвинение участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следственный комитет России ходатайствует об их аресте.

«Сегодня следствие с учётом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие предъявило обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего»).

В рамках расследования назначены судебные экспертизы, а также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Подробности происшествия — в материале RT.