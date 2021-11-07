Суд арестовал одного из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве
- РИА Новости
«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — рассказали в ведомстве.
Ранее в СК сообщили, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
Подробности происшествия — в материале RT.