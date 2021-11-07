Суд арестовал одного из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Щербинский районный суд принял решение арестовать одного из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — рассказали в ведомстве.

Ранее в СК сообщили, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Подробности происшествия — в материале RT.