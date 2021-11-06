Власти Карелии не будут продлевать нерабочие дни
- РИА Новости
«С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных», — написал Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, если ещё неделю назад число случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260—270 случаям.
Он также отметил, что доля свободных коек в стационарах остаётся высокой.
Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областях, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.