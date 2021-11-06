Власти Карелии не будут продлевать нерабочие дни

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В Карелии власти приняли решение не продлевать период нерабочих дней, завершающийся 7 ноября. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Власти Карелии не будут продлевать нерабочие дни
  • РИА Новости

«С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. Решение принято на основании статистических данных», — написал Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, если ещё неделю назад число случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260—270 случаям.

Он также отметил, что доля свободных коек в стационарах остаётся высокой.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областяхАлтайском краеБашкирии и ряде других регионов страны.

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