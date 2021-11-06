В Еврейской автономной области рассказали о деталях отзыва заявлений об увольнении медиками

Водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев рассказал об обстоятельствах того, как большинство медиков, которые ранее подали заявления об увольнении из-за прививок от COVID-19, недавно отказались от решения покинуть свои должности.

По его словам, заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров, которые увольняются по семейным обстоятельствам.

«Но вопрос не решён. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября всё равно нужно будет поставить прививку», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Краснослободцев подчеркнул, что после отзыва заявлений об увольнении ситуация особо не изменилась, так как главный врач всё равно будет должен отстранить от работы с 15 ноября не желающих вакцинироваться и «это будет коллапс для района».

Он добавил, что с медиками встречались представители администрации региона, однако беседа закончилась безрезультатно, так как «все остались при своём мнении».

Краснослободцев также вновь отметил, что нежелание сотрудников скорой помощи связано главным образом с опасением за жизнь из-за возможных побочных действий вакцины.

Ранее представитель департамента информационной политики губернатора и правительства Еврейской автономной области заявила, что многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи, ранее решившие уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении.

4 ноября стало известно, что коллектив скорой помощи города Облучье написал заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.