Власти Тамбовской области не будут продлевать режим нерабочих дней
- РИА Новости
«С 8 ноября 2021 года Тамбовская область возвращается к режиму работы, действовавшему до 30 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, исходя из текущей ситуации, в регионе не планируют продлевать нерабочие дни.
Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Аналогичное решение было принято в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.