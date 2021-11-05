Власти Тамбовской области не будут продлевать режим нерабочих дней

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Власти Тамбовской области не будут продлевать режим нерабочих дней, введённый в регионе с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти Тамбовской области не будут продлевать режим нерабочих дней
  • РИА Новости

«С 8 ноября 2021 года Тамбовская область возвращается к режиму работы, действовавшему до 30 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, исходя из текущей ситуации, в регионе не планируют продлевать нерабочие дни.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Вологодской областиАлтайском краеБашкирии и ряде других регионов страны.

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