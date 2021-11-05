Рошаль прокомментировал увольнение медиков из-за отказа вакцинироваться в Облучье

Короткая ссылка
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль высказался по поводу медработников города Облучье, которые написали заявления на увольнение из-за необходимости привиться от коронавирусной инфекции.
Рошаль прокомментировал увольнение медиков из-за отказа вакцинироваться в Облучье
  • РИА Новости

Рошаль отметил, что Национальная медицинская палата и он лично на протяжении многих лет выступают на стороне сотрудников скорой помощи из-за ситуации с кадровым дефицитом, маленькой зарплатой и нехваткой автомобилей в этой области.

«Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдания. У нас есть иные формы несогласия», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Один из сотрудников скорой в комментарии РИА Новости заявил, что все медработники подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, а потому убеждены, что обладают иммунитетом к COVID-19.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что число уволившихся врачей скорой помощи в городе выросло до 27.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить