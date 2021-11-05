Рошаль прокомментировал увольнение медиков из-за отказа вакцинироваться в Облучье

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль высказался по поводу медработников города Облучье, которые написали заявления на увольнение из-за необходимости привиться от коронавирусной инфекции.

Рошаль отметил, что Национальная медицинская палата и он лично на протяжении многих лет выступают на стороне сотрудников скорой помощи из-за ситуации с кадровым дефицитом, маленькой зарплатой и нехваткой автомобилей в этой области.

«Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдания. У нас есть иные формы несогласия», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Один из сотрудников скорой в комментарии РИА Новости заявил, что все медработники подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, а потому убеждены, что обладают иммунитетом к COVID-19.

Впоследствии в прокуратуре сообщили, что число уволившихся врачей скорой помощи в городе выросло до 27.