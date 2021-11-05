В ЕАО ещё 12 врачей заявили об отказе от вакцинации и увольнении

Число уволившихся врачей скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) выросло с 15 до 27 человек, сообщили в областной прокуратуре.

«Общее число заявлений на увольнение сотрудников скорой помощи,... не желающих ставить прививку от COVID-19, возросло до 27», — сообщает портал «Набат» со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Отмечается, что к 15 сотрудникам из Облучья присоединились их коллеги из Пашкинского филиала скорой помощи.

Ранее стало известно, что коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.