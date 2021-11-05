В ЕАО ещё 12 врачей заявили об отказе от вакцинации и увольнении

Короткая ссылка
Число уволившихся врачей скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) выросло с 15 до 27 человек, сообщили в областной прокуратуре.
В ЕАО ещё 12 врачей заявили об отказе от вакцинации и увольнении
  • РИА Новости

«Общее число заявлений на увольнение сотрудников скорой помощи,... не желающих ставить прививку от COVID-19, возросло до 27», — сообщает портал «Набат» со ссылкой на сообщение прокуратуры.

Отмечается, что к 15 сотрудникам из Облучья присоединились их коллеги из Пашкинского филиала скорой помощи.

Ранее стало известно, что коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить