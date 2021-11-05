Ленинградская область не намерена продлевать нерабочие дни

Власти Ленинградской области заявили об отсутствии планов продлевать нерабочие дни, которые вводились из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в обычном режиме», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Вместе с этим отмечается, что ограничения, которые были ранее введены для различных сфер бизнеса, сохранятся.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России продлили нерабочие дни.

Так, например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября, а в Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.