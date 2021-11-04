Диетолог Королёва дала рекомендации по питанию в нерабочие дни

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Врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королёва дала рекомендации по питанию в нерабочие дни.
Диетолог Королёва дала рекомендации по питанию в нерабочие дни
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«Безусловно, надо отдавать предпочтение натуральным продуктам. Обязательно должны быть источники белка — мясо, рыба, птица. А также зерновые, крупы, при хорошей переносимости — молочные продукты. Ешьте побольше овощей», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её мнению, после 19:00 лучше не есть, чтобы позволить организму отдохнуть.

Также важно не забывать о физической активности и режиме сна, считает Королёва.

В свою очередь, врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что нужно сделать акцент на домашней еде, на блюдах попроще, в которых не так много соли, жиров, майонеза.

«То есть периодически давать разгрузку организму, чтобы он не постоянно напрягался для переваривания тяжёлых продуктов», — пояснила она.

Как отметила Герасимова, стоит сократить потребление продуктов, которые содержат много углеводов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление жареного, солёного и сладкого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью.

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