В Кировской области зарегистрировали 290 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 290 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 5119 пациентов, дома лечатся ещё 10 540.

Выписаны за минувшие 24 часа 564 человека.

Всего в России за последние сутки выявили 40 217 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.