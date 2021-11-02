Инфекционист рассказал об уровне охвата вакцинацией российских регионов

Главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.

Об этом он сказал в ходе конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

«В некоторых регионах уже достигло практически 70% покрытие, но часть регионов по-прежнему ещё имеют довольно низкое покрытие, где цифры ещё даже не превышают 30%», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил о стабилизации и снижении заболеваемости коронавирусом в 12 регионах.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.