Инфекционист рассказал об уровне охвата вакцинацией российских регионов
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Об этом он сказал в ходе конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».
«В некоторых регионах уже достигло практически 70% покрытие, но часть регионов по-прежнему ещё имеют довольно низкое покрытие, где цифры ещё даже не превышают 30%», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил о стабилизации и снижении заболеваемости коронавирусом в 12 регионах.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.