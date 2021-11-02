Инфекционист отметил стабилизацию и снижение заболеваемости коронавирусом в 12 регионах

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.
Инфекционист отметил стабилизацию и снижение заболеваемости коронавирусом в 12 регионах
  • AP

«Мы видим, что, к сожалению, ситуация с нарастанием числа случаев заболевания ковидом по-прежнему сохраняется в большинстве регионов России. Лишь небольшое число, около 12 регионов, [в них] демонстрируется некоторая стабилизация и снижение», — приводит слова Чуланова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России развёрнуто более 290 тыс. коек для больных коронавирусом — рекордное количество по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек.

Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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