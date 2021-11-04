В Краснодарском крае подтвердили 297 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 297 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (81 житель), а также в Выселковском и Усть-Лабинском районах.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе достигло 82 682. Выписаны 58 595 человек, в том числе 73 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 752 случая коронавируса за сутки. Вылечились 969 жителей, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

С начала пандемии в республике заболел 99 721 человек, выписаны 87 658.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.