В Иркутске подтвердили гибель руководства компании «Заполярье» при крушении Ан-12

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель гендиректора и первого замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрия Володина и Олега Вишнева при крушении Ан-12 под Иркутском.
В Иркутске подтвердили гибель руководства компании «Заполярье» при крушении Ан-12
  • РИА Новости

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена ещё двоих — это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — цитирует РИА Новости губернатора региона.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявил, что на месте крушения нашли второй бортовой самописец.

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