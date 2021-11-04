В Иркутске подтвердили гибель руководства компании «Заполярье» при крушении Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель гендиректора и первого замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» Юрия Володина и Олега Вишнева при крушении Ан-12 под Иркутском.

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена ещё двоих — это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», — цитирует РИА Новости губернатора региона.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявил, что на месте крушения нашли второй бортовой самописец.