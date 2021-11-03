Власти Иркутской области сообщили о гибели всех находившихся на борту Ан-12
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- РИА Новости
«Все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, [погибли] от пяти до семи человек», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно было обнаружено под Иркутском.
СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщили RT, что на борту было семь человек.
МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском.