Власти Иркутской области сообщили о гибели всех находившихся на борту Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что погибли все находившиеся на борту самолёта Ан-12, упавшего под Иркутском.

«Все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, [погибли] от пяти до семи человек», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно было обнаружено под Иркутском.

СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщили RT, что на борту было семь человек.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском.