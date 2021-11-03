МЧС России опубликовало видео спасательных работ на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области.

По данным ведомства, на месте происшествия ЧП работают более 100 человек, используется 50 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что в 15:51 ликвидировано открытое горение на месте падения самолёта.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.

В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Иркутского района, на месте крушения обнаружены тела четырёх человек.

СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, подтвердили RT, что на борту было семь человек.