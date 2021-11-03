МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Короткая ссылка
МЧС России опубликовало видео спасательных работ на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области.
МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По данным ведомства, на месте происшествия ЧП работают более 100 человек, используется 50 единиц техники.

В ведомстве также сообщили, что в 15:51 ликвидировано открытое горение на месте падения самолёта.

  • МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.

В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Иркутского района, на месте крушения обнаружены тела четырёх человек.

СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, подтвердили RT, что на борту было семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить