МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
По данным ведомства, на месте происшествия ЧП работают более 100 человек, используется 50 единиц техники.
В ведомстве также сообщили, что в 15:51 ликвидировано открытое горение на месте падения самолёта.
- МЧС опубликовало видео с места крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.
В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Иркутского района, на месте крушения обнаружены тела четырёх человек.
СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, подтвердили RT, что на борту было семь человек.