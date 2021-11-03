Упавший в Иркутской области грузовой Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании

Грузовой самолёт Ан-12, потерпевший крушение при заходе на посадку в Иркутской области, принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

В авиакомпании «Гродно» подтвердили RT, что на борту было семь человек, информации о погибших нет.

При этом Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии сообщил, что будет создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств происшествия с самолётом авиакомпании «Гродно».

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.

В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м