Самолёт Ан-12 при падении в Иркутской области загорелся

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Грузовой самолёт Ан-12, пропавший с радаров при выполнении рейса из Якутска в Иркутск, обнаружен под Иркутском, воздушное судно горит.
Самолёт Ан-12 при падении в Иркутской области загорелся
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолёта», — заявили в министерстве.

Отмечается, что на месте проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара.

По данным источника агентства, в результате крушения погибли пилоты.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском. 

Как сообщили в МЧС России, на борту, предположительно, находились восемь человек. В ведомстве добавили, что самолёт грузовой. 

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