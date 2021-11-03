Самолёт Ан-12 при падении в Иркутской области загорелся
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолёта», — заявили в министерстве.
Отмечается, что на месте проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара.
По данным источника агентства, в результате крушения погибли пилоты.
Ранее стало известно, что самолёт Ан-12, направлявшийся из Якутска в Иркутск, пропал с радаров при заходе на посадку под Иркутском.
Как сообщили в МЧС России, на борту, предположительно, находились восемь человек. В ведомстве добавили, что самолёт грузовой.