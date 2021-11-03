Летевший из Якутска в Иркутск Ан-12 пропал с радаров
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- РИА Новости
«В 14:50 мск с радаров пропал самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск», — заявил агентству представитель экстренных служб.
Как сообщили в МЧС России, на борту, предположительно, находились восемь человек. В ведомстве добавили, что самолёт грузовой.
В сентябре в Хабаровском крае пропал с радаров самолёт Ан-26. Позднее вертолёт МЧС России обнаружил обломки упавшего самолёта.
В результате крушения весь экипаж Ан-26 в составе шести человек погиб.