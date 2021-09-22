В МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае

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RT
МЧС подтверждает информацию о пропаже с радаров самолёта Ан-26 в Хабаровском крае, на борту которого находились шесть человек.
В МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В 11:45 мск в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолёт совершал технический полёт.

К поиску воздушного судна привлечён вертолёт Росавиации, на место выдвинулись специалисты Амурского спасательного центра.

Отмечается, что поиски осложнены тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае Ан-26 перестал выходить на связь.

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