В МЧС подтвердили пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае
- РИА Новости
«В 11:45 мск в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолёт совершал технический полёт.
К поиску воздушного судна привлечён вертолёт Росавиации, на место выдвинулись специалисты Амурского спасательного центра.
Отмечается, что поиски осложнены тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае Ан-26 перестал выходить на связь.