Интерфакс: самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту пропал в Хабаровском крае
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолёт Ан-26 проводил технический полёт в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.
В связи с произошедшим прокуратурой и СК были организованы проверки.