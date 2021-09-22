Интерфакс: самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту пропал в Хабаровском крае

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Самолёт Ан-26, на борту которого, предположительно, находятся шесть человек, перестал выходить на связь в Хабаровском крае.
Интерфакс: самолёт Ан-26 с шестью людьми на борту пропал в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолёт Ан-26 проводил технический полёт в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что гидросамолёт, на борту которого, по предварительным данным, находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе.

В связи с произошедшим прокуратурой и СК были организованы проверки.

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