В МЧС подтвердили обнаружение обломков самолёта Ан-26
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«Самолёт обнаружен в верховьях сопки в районе посёлка Корфовский", — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение, так как видны его обломки.
В настоящее время решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.
Позднее в дирекции заповедников Хабаровского края обнаружили обломки самолёта Ан-26.