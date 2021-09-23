В МЧС подтвердили обнаружение обломков самолёта Ан-26

Вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

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«Самолёт обнаружен в верховьях сопки в районе посёлка Корфовский", — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального главка МЧС. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение, так как видны его обломки. В настоящее время решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае. Позднее в дирекции заповедников Хабаровского края обнаружили обломки самолёта Ан-26.