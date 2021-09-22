Уголовное дело возбуждено после потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СК.
Уголовное дело возбуждено после потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае
  • РИА Новости

По данным ведомства, 22 сентября воздушное судно проверяло наземные средства радиотехнического обеспечения полётов и в районе 38 км от Хабаровска исчезло с радаров. На борту находились шесть членов экипажа.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о пропаже с радаров Ан-26. 

Сообщалось, что самолёт совершал технический полёт. Поиски осложняются тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить