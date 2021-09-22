Уголовное дело возбуждено после потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае
- РИА Новости
По данным ведомства, 22 сентября воздушное судно проверяло наземные средства радиотехнического обеспечения полётов и в районе 38 км от Хабаровска исчезло с радаров. На борту находились шесть членов экипажа.
«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее в МЧС подтвердили информацию о пропаже с радаров Ан-26.
Сообщалось, что самолёт совершал технический полёт. Поиски осложняются тёмным временем суток и неблагоприятными погодными условиями.