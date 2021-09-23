В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«К сожалению, в результате катастрофы выживших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26.
22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.