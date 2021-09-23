В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае

В МЧС России подтвердили информацию о том, что весь экипаж самолёта Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погиб.

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РИА Новости