В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае

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В МЧС России подтвердили информацию о том, что весь экипаж самолёта Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погиб.
В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, в результате катастрофы выживших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26.

22 сентября стало известно, что самолёт Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Позднее вертолёт Ми-8 МЧС России во время поисковых работ обнаружил обломки упавшего самолёта.

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