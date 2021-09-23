Спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Краевые спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждём подробностей от них», — написал Дегтярёв.
Ранее вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26.
Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.