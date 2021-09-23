Спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Краевые спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждём подробностей от них», — написал Дегтярёв.

Ранее вертолёт Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший ранее в Хабаровском крае самолёт Ан-26.

Следователи возбудили уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае.