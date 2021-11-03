Разлив топлива произошёл после падения Ан-12 в Иркутской области
- © Ильдус Гилязутдинов
- РИА Новости
Как говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале, по уточнённой информации, на борту находились семь человек.
«По уточнённым данным, происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м», — отметили в ведомстве.
В спасательных работах принимают участие 46 человек и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12, пропавший с радаров, обнаружен под Иркутском, воздушное судно горит.