Разлив топлива произошёл после падения Ан-12 в Иркутской области

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На месте падения самолёта Ан-12 в Иркутской области произошёл разлив топлива и последующее загорание на площади 300 квадратных метров.
Разлив топлива произошёл после падения Ан-12 в Иркутской области
  • © Ильдус Гилязутдинов
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале, по уточнённой информации, на борту находились семь человек.

«По уточнённым данным, происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м», — отметили в ведомстве.

В спасательных работах принимают участие 46 человек и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12, пропавший с радаров, обнаружен под Иркутском, воздушное судно горит.

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