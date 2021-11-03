СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения грузового самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности полётов (ч. 3 ст. 263 УК России).

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным следствия, около 19:45 по местному времени при заходе на второй круг в 4 км от города Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолёта Ан-12, который осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.

В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м.

В авиакомпании «Гродно» подтвердили RT, что на борту было семь человек, информации о погибших нет.