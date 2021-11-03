СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Короткая ссылка
RT
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения грузового самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности полётов (ч. 3 ст. 263 УК России).
СК возбудил дело по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
  • © МЧС России
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным следствия, около 19:45 по местному времени при заходе на второй круг в 4 км от города Иркутска в районе села Пивовариха произошло крушение самолёта Ан-12, который осуществлял грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск.

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно обнаружено под Иркутском.

В министерстве уточнили, что происходит загорание самолёта на площади 10 кв. м и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. м.

В авиакомпании «Гродно» подтвердили RT, что на борту было семь человек, информации о погибших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить