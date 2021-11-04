Обнаружен второй самописец разбившегося под Иркутском Ан-12

Второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области, сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На месте падения Ан-12 найдены два самописца», — цитирует РИА Новости представителя.

Отмечается, что речевой самписец изъят, параметрический ещё нет.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

На борту находились россияне Александр Егоров и Юрий Кропалев, украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также белорусские граждане Андрей Сергеев, Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.