В Иркутской области опубликовали список погибших в катастрофе Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список погибших в результате крушения самолёта Ан-12 в районе Иркутска.

В своём Instagram Кобзев сообщил, что региональные власти получили данные о находившихся на борту от Авиакомпании Гродно.

На борту были россияне Александр Егоров и Юрий Кропалев, украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также белорусские граждане Андрей Сергеев, Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.

По предварительной информации, в самолёте также находились двое сопровождающих от компании «Заполярье».

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.