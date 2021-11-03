В Иркутской области опубликовали список погибших в катастрофе Ан-12
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- РИА Новости
В своём Instagram Кобзев сообщил, что региональные власти получили данные о находившихся на борту от Авиакомпании Гродно.
На борту были россияне Александр Егоров и Юрий Кропалев, украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также белорусские граждане Андрей Сергеев, Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.
По предварительной информации, в самолёте также находились двое сопровождающих от компании «Заполярье».
Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.