Очевидец рассказал RT о крушении самолёта в Иркутской области

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Житель посёлка Пивовариха Олег Кочановский, ставший очевидцем крушения Ан-12 в Иркутской области, рассказал RT о случившемся.
Очевидец рассказал RT о крушении самолёта в Иркутской области
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«Мы живём в посёлке Пивовариха. Выехали в магазин, началась метель, и вдоль дороги мы увидели огонь и пожарную машину. Поняли, что что-то произошло. Дальше у нас уже в чате посёлка все начали писать, что упал самолёт Ан-12. Это недалеко от аэропорта, недалеко от жилых домов, недалеко от дороги, по которой каждую минуту проезжают автомобили», — сказал он.

По словам Кочановского, вопрос о том, что аэропорт нужно переместить, был уже давно, потому что он находится прямо в городе — «опасность ежедневная».

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно было обнаружено под Иркутском. СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщили RT, что на борту было семь человек.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что погибли все находившиеся на борту самолёта Ан-12.

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