В Нижегородской области выявили 807 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 807 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 193 625 жителей.

Из больниц выписаны 173 030 человек, включая 755 за минувшие 24 часа, передаёт pravda-nn.ru.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.