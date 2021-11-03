В Нижегородской области выявили 807 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе заболели 193 625 жителей.
Из больниц выписаны 173 030 человек, включая 755 за минувшие 24 часа, передаёт pravda-nn.ru.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.