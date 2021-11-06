Диетолог Писарева дала советы по употреблению согревающих напитков

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Ангелина Шурпина
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, как получать максимальную пользу от согревающих напитков.
Диетолог Писарева дала советы по употреблению согревающих напитков
  • Pixabay

«Многие совершают ошибку, когда заваривают чай и кладут в него сразу, прямо в кипяток, мёд. Этого делать нельзя. Вода должна быть не горячей, а тёплой, и только после этого можем добавить туда мёд, иначе теряются все полезные свойства, которые вы хотите получить. Либо мёд нужно есть вприкуску», — посоветовала специалист.

Писарева также отметила, что мёд достаточно часто вызывает аллергические реакции, поэтому «следует учитывать пищевую непереносимость». При этом, по её словам, в чай можно добавлять лимон, который, несмотря на потерю витамина С из-за высокой температуры, всё же сохраняет антиоксидантные свойства.

«Сейчас популярны различные сбитни, которые изготавливаются с большим количеством специй. Специи хорошо воздействуют на иммунитет, они имеют общеукрепляющее действие для всего организма. Корица, например, оказывает антибактериальное действие, а куркума является природным антисептиком», — заявила эксперт.

Диетолог напомнила, что стоит учитывать индивидуальную непереносимость, поскольку специи могут оказывать негативное влияние на ЖКТ.

«Некоторые специи могут повышать давление, и людям, которые страдают повышенным давлением, гипертонией, стоит быть аккуратными с ними. Если же всё хорошо, то такие напитки достаточно быстро согревают организм и помогут стимулировать иммунитет и не заболеть в период межсезонья», — заключила Писарева.

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