Психолог дала советы, как справиться с осенней апатией

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Ангелина Шурпина
Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова в беседе с RT рассказала, как справиться с апатией в осенний период.
Психолог дала советы, как справиться с осенней апатией
  • РИА Новости

«Снижается количество солнечных дней, мы становимся более вялыми, начинается чувство хандры, которое многие называют апатией. Меньше солнца, меньше двигаемся, меньше выходим на улицу, меньше получаем кислорода», — рассказала специалист.

Психолог посоветовала увеличить физическую активность и принимать витамины.

«В этот период времени люди начинают видеть в основном жизнь в нуаре: плохая погода, настроение, всё серо и уныло, — поэтому нужно не давать своему мозгу возможность фиксироваться только на негативных моментах. Нужно завести себе дневничок позитивных эмоций: каждый вечер записывать, что хорошего было за день. Через пару-тройку дней мозг начнёт сам вычленять вокруг себя, что же он такого хорошего сегодня запишет — то, на что он раньше внимания не обращал», — объяснила Петухова.

По её мнению, осень нужно воспринимать с позиции «времени для реализации творческого потенциала», ведь «эмоциональное состояние лишь частично зависит от погоды и времени года».

Ранее руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказали в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться россияне в связи с наступлением осеннего периода, а также дали советы, как улучшить своё самочувствие и настроение.

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